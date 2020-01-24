В Киеве стартует Ukrainian Fashion Week FW 20-21: подробности и программа

Украинская неделя моды пройдет с 1 по 5 февраля

Ukrainian Fashion Week FW 20-21 Фото: instagram/ukrainianfashionweek_official

С 1 по 5 февраля в столице пройдет Ukrainian Fashion Week FW 20-21.Украинская неделя моды начнет свой сезон с кардинальных изменений, которые отразились не только на формате ивента. Далее узнайте все подробности UFW 20-21.

Смотрите сюжет об Украинской неделе моды:

"Настало время перемен. Fashion-индустрия всего мира ищет другие приоритеты и другие форматы. Она готовится к радикальным изменениям, которые сделают возможным существование fashion-индустрии как таковой в принципе", – говорят организаторы UFW.

Так, новый сезон Украинской недели моды в Мыстецком Арсенале стартует с показа молодых дизайнеров Fashion Accelerator Show, а не с бренда Poustovit, как это было прежде. Несколько показов пройдут в формате нон-стоп шоу, фрагменты своих выпускных коллекций покажут 5 молодых дизайнеров из OPEN FASHION STUDIO.

Кроме того, дизайнеры выступят в новой роли и в новом формате – вместо показа коллекции Светлана Бевза готовится выступить на паблик-токе "Новые ценности моды". Образовательную часть саммита завершат показы украинских дизайнеров, которые выбрали путь изменений в направлении ответственной моды, на главном подиуме UFW.

В целом Ukrainian Fashion Week FW 20-21 сделает акцент на свежей и прогрессивной моде. Миссия мероприятия − собрать и вдохновить всех, кого волнует горячая тема настоящего и будущего.

Также в новом расписании отсутствуют показы многих известных дизайнеров – старожилов Украинской недели моды: Светланы Бевзы, Лили Литковской, Елены Ревы, Кати Сильченко, Ивана Фролова, Жана Грицфельдта, Виктории Баланюк и других.

Предлагаем вспомнить, как прошла Ukrainian Fashion Week 2020.

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