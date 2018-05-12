В Киеве выберут самую красивую замужнюю женщину

Конкурс "Мrs. Ukraine World Open 2018" состоится уже в третий раз

Финалистки конкурса «Мrs. Ukraine World Open 2018» Фото: Пресс-служба Финалистки конкурса «Мrs. Ukraine World Open 2018» Фото: Пресс-служба Финалистки конкурса «Мrs. Ukraine World Open 2018» Фото: Пресс-служба Финалистки конкурса «Мrs. Ukraine World Open 2018» Фото: Пресс-служба Финалистки конкурса «Мrs. Ukraine World Open 2018» Фото: Пресс-служба Финалистки конкурса «Мrs. Ukraine World Open 2018» Фото: Пресс-служба Финалистки конкурса «Мrs. Ukraine World Open 2018» Фото: Пресс-служба Финалистки конкурса «Мrs. Ukraine World Open 2018» Фото: Пресс-служба 1/8

14 мая в одном из самых роскошных отелей Киева, Fairmont Grand Hotel, состоится уже в третий раз долгожданное событие "Мrs. Ukraine World Open 2018" – проект, объединивший красивых, успешных, реализованных в семье и социуме, женщин Украины от 30 до 45 лет. Мероприятие является социальным и направлено на формирование имиджа украинской женщины – красивой, активной, успешной, реализованной в семье и социуме. Организатором мероприятия выступает Ирина Зайцева, национальный директор конкурсов "Mrs Europe", "Mrs Earth" и "Mrs Universe".

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"Главная цель проекта – выбрать действительно лучшую кандидатуру – женщину, которая будет прекрасным олицетворением нашей страны и с достоинством представит Украину на одном из самых престижных международных конкурсов Mrs. Universe 2018 на Филиппинах, Mrs. Europe 2018 в Гибралбаре, Mrs. Earth 2018 в Лас-Вегасе, Woman of the Year на Канарских островах", – отмечает основательница проекта Ирина Зайцева.

Для участия в финале было отобрано 8 претенденток со всех регионов Украины. Успешные во всем – они замужем, у них есть дети, они социально активны, у них есть хобби, они состоялись как личность.

В такое нелегкое время для страны организаторы конкурса хотят показать, что украинские женщины не перестали быть красивыми, духовными, нести с достоинством свои семейные и национальные культуру и традиции.

Женщина красивая, ухоженная, интеллигентная привлекает внимание, и это внимание направляется на решение социальных проблем – помощь детям-сиротам в детских домах, детям АТО, детям с особыми потребностями и помощи женщин от домашнего насилия. Детальнее о проекте на сайте: mrsworldopen.com