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В короне с бриллиантами и бархатном платье: королева Летиция принимала гостей

Королева Испании пришла на ужин к своим гостям в эффектном образе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:52
Королева Летиция. Фото: Getty
Королева Летиция. Фото: Getty

Король и королева Испании, которые сейчас принимают у себя в гостях китайского президента Си Цзиньпина и его супругу Пэн Лиюань, устроили накануне вечером в их честь торжественный прием.

Ужин состоялся в Мадриде, в королевском дворце. Куда королева Летиция надела черное бархатное платье в пол, сделав основной акцент на украшениях. Ее голову венчала массивная корона с бриллиантами и жемчугом, в ушах были крупные серьги, а на груди – брошь.

Королева Летиция
Фото: AFP
Королева Летиция
Фото: AFP
Королева Летиция
Фото: AFP
Королева Летиция
Фото: AFP
Королева Летиция
Фото: AFP
Королева Летиция
Фото: AFP
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Напомним, не так давно король и королева Испании посетили торжественное событие, приуроченное к 20-летию газеты La Razon. По случаю чего Летиция надела черную кофту, черные замшевые сапоги на высоком каблуке и блестящую плиссированную юбку. На плечи королева набросила черное пальто, а в руках держала клатч в тон. 

Ранее они встретились в Мадриде с президентом Чили Себастьяном Пиньерой и его супругой Сесилией Морель. По случаю чего 46-летняя королева Летиция выбрала наряд в бежевых тонах, в котором выглядела просто потрясающе.

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Источник: "Сегодня"
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