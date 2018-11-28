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В костюме из кожи: Марго Робби на презентации Nissan

Акстриса посетила презентацию компании, амбассадором которой является

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:38
Марго Робби. Фото: Getty
Марго Робби. Фото: Getty

Марго Робби, которая появится в новой ленте "Харли Квинн против Джокера", посетила конференцию автомобильного бренда Nissan, состоявшуюся в Лос-Анджелесе.

Дело в том, что актриса сама является амбассадором их электрокаров. Поэтому во время своего небольшого выступления Марго поведала об их преимуществах и о вкладе, который владелец электромобиля вносит в будущее планеты.

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Марго Робби
Фото: Getty

На мероприятие Робби надела бежевую рубашку и бюки из плотной кожи, которые дополнила черными босоножками на тонких ремешках.

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Марго Робби
Фото: Getty

Напомним, не так давно сексуальная блондинка блистала перед фотографами в элегантном платье от Calvin Klein. При этом благодаря пикантным вырезам сбоку и открытой спине 25-летняя Робби похвасталась ровным и безупречным загаром.   

Ранее Марго Робби стала главной героиней апрельского номера Vogue Италия, где появилась в нежных образах.

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Источник: "Сегодня"
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