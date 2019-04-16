Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

В красном парике и черном платье Balmain: Тина Кароль удивила образом

Неожиданный выход на сцену украинской певицы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:15
Певица Тина Кароль
Певица Тина Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Фанаты Тины Кароль считают украинскую певицу иконой стиля. Действительно, артистка для выхода на публику всегда выбирает самые экстравагантные наряды с идеальной укладкой и макияжем. Чего только стоит ее недавнее появление во время прямого эфира в ярко-желтом платье.

Читайте также
Тина Кароль на гала-ужине восхитила бархатным платьем с кружевами: фото

Но, на днях украинская звезда превзошла саму себя, выйдя на сцену в нетипичном для нее образе – парике с красными волосами и черном мини-платье с длинными рукавами, расшитом серебристыми нитями от французского бренда Balmain. Такой Тину мы еще не видели, ведь знаменитость не меняла прическу уже несколько лет. 

Тина Кароль в черном платье Balmain и красном парике
Тина Кароль в черном платье Balmain и красном парике
Фото: instagram.com/tina_karol

Единственное неизменное в сценическом образе Кароль – красная помада и черные стрелки. Дерзости звездному аутфиту придавали высокие сапоги цвета металлик. 

Дерзкий образ Тины Кароль завершали сапоги цвета металлик
Дерзкий образ Тины Кароль завершали сапоги цвета металлик
Фото: instagram.com/tina_karol

Напомним, Тина Кароль очаровала весенним образом от украинских дизайнеров. Певица опубликовала в Instagram фото, где позирует в легком весеннем топе пудрового оттенка на тонких бретельках от молодого украинского бренда женской одежды FLOW THE LABEL и юбке от FROLOV. Ранее Тина Кароль показала, как выглядит в повседневной жизни.  

Также смотрите видео о том, как Тина Кароль воспитывает своего сына:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
Дива шоу-бизнеса: Тина Кароль произвела фурор в полупрозрачном платье Богемный шик: Тина Кароль в облегающем розовом платье пленила красотой Тина Кароль взбудоражила поклонников соблазнительным фото Желтый ей к лицу: Тина Кароль в боди подчеркнула пышный бюст Пленяющая красота: чувственная Тина Кароль снялась в новой фотосессии
Тина Кароль платье мода стиль наряд
Реклама

Новости партнеров

Итальянская телеведущая, перед которой не устоял Балотелли
Итальянская телеведущая, перед которой не устоял Балотелли
Что лечит черешня в организме человека: наглядная таблица
Что лечит черешня в организме человека: наглядная таблица
Ольга Дроздова потерпела полное фиаско на сцене
Ольга Дроздова потерпела полное фиаско на сцене
Дмитрий Нагиев прокомментировал провокационный поступок сына
Дмитрий Нагиев прокомментировал провокационный поступок сына

Популярные статьи

Сегодня, 15:05Fun

16 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 13:34Travel

Куда поехать в мае 2019 года: необычные направления

Сегодня, 09:01Шоу-бизнес

Без ретуши: реальные фото Эшли Грэм в купальнике

Вчера, 20:10Психология

Гороскоп на завтра: Стрельцам важно не нарываться на конфликт, а Козероги получат прибыль

Вчера, 15:44Fun

Пасха 2019 – поздравления в стихах и смс, красивые открытки

Вчера, 13:42Эксклюзив

Батуми – столица чудес: как недорого отдохнуть на море и в горах без загранпаспорта

Вчера, 13:19Fun

Ссора помогла семейной паре обеспечить себя на всю жизнь

Вчера, 10:22Fun

Женщина неудачно сходила в салон красоты: фото татуажа

Вчера, 09:36Афиша

Теории, ожидания и перевод: что нужно знать о восьмом сезоне "Игры престолов"

Вчера, 08:57Fun

Женщина нашла на пляже потерянное украшение средневекового короля: фото

Вчера, 05:14Психология

Гороскоп на сегодня: Овнам важно соблюдать спокойствие, а Тельцам – не соглашаться на заманчивое предложение

14 апреляПсихология

Гороскоп на завтра: Близнецы получат выгодное предложение, а Девы найдут решение проблемы

14 апреляТехно

Ретро-мода: ТОП-7 лучших современных кнопочных телефонов

14 апреляШоу-бизнес

Звезда "Орла и Решки" поделилась откровенными подробностями личной жизни

14 апреляFun

Телеведущая оконфузилась в прямом эфире: видео

14 апреляПсихология

Гороскоп на неделю: Рыбам будет сопутствовать успех, а Львам пока не стоит менять работу

Новости партнеров

Как ухаживать за денежным деревом, чтобы оно приносило удачу
Как ухаживать за денежным деревом, чтобы оно приносило удачу
Знаменитая певица объявила о беременности в 44 года
Знаменитая певица объявила о беременности в 44 года
Ольга Дроздова потерпела полное фиаско на сцене
Ольга Дроздова потерпела полное фиаско на сцене
Дмитрий Нагиев прокомментировал провокационный поступок сына
Дмитрий Нагиев прокомментировал провокационный поступок сына
Дети довели до слез: близнецы трогательно поздравили Пугачеву
Дети довели до слез: близнецы трогательно поздравили Пугачеву
Как выглядят актеры легендарного фильма
Как выглядят актеры легендарного фильма "Гостья из будущего"
Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт
Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт
Назван самый полезный суп
Назван самый полезный суп