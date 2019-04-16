В красном парике и черном платье Balmain: Тина Кароль удивила образом

Неожиданный выход на сцену украинской певицы

Певица Тина Кароль Фото: instagram.com/tina_karol

Фанаты Тины Кароль считают украинскую певицу иконой стиля. Действительно, артистка для выхода на публику всегда выбирает самые экстравагантные наряды с идеальной укладкой и макияжем. Чего только стоит ее недавнее появление во время прямого эфира в ярко-желтом платье.

Но, на днях украинская звезда превзошла саму себя, выйдя на сцену в нетипичном для нее образе – парике с красными волосами и черном мини-платье с длинными рукавами, расшитом серебристыми нитями от французского бренда Balmain. Такой Тину мы еще не видели, ведь знаменитость не меняла прическу уже несколько лет.

Тина Кароль в черном платье Balmain и красном парике Фото: instagram.com/tina_karol

Единственное неизменное в сценическом образе Кароль – красная помада и черные стрелки. Дерзости звездному аутфиту придавали высокие сапоги цвета металлик.

Дерзкий образ Тины Кароль завершали сапоги цвета металлик Фото: instagram.com/tina_karol

Напомним, Тина Кароль очаровала весенним образом от украинских дизайнеров. Певица опубликовала в Instagram фото, где позирует в легком весеннем топе пудрового оттенка на тонких бретельках от молодого украинского бренда женской одежды FLOW THE LABEL и юбке от FROLOV. Ранее Тина Кароль показала, как выглядит в повседневной жизни.

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