В атласном платье с бесконечным шлейфом: королева Болливуда похвасталась нарядом

Дипика Падуконе продолжает демонстрировать свои свадебные образы

Дипика Падуконе и Ранвир Сингх. Фото: instagram/deepikapadukone

В начале ноября на живописной итальянской вилле, расположенной на озере Комо, состоялась роскошная свадьба двух самых востребованных артистов Болливуда – Дипики Падуконе и Ранвира Сингха. Гости гуляли целых два дня, соблюдая все индийские традиции, а спустя некоторое время Падуконе стала понемногу делиться фотографиями своих свадебных нарядов.

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После демонстрации всех дизайнерских сари, расшитых золотом и жемчугами, звезда поделилась на своей странице в Instagram снимками, сделанными во время светского ужина. На них сама она запечатлена в красном атласном красное платье от Zuhair Murad, украшенном богатой вышивкой и невероятной длины шлейфом. Хотя внимание привлекают вовсе не они, а длинная красная вуаль невесты.

Дипика Падуконе и Ранвир Сингх Фото: instagram/deepikapadukone

Ее супруг, Ранвир Сингх, в тот вечер был одет более скромно – в элегантный черный фрак с бабочкой.

Дипика Падуконе и Ранвир Сингх Фото: instagram/deepikapadukone

Напомним, не так давно Дипика Падуконе поделилась с подписчиками снимками своего второго свадебного сари, расшитого золотом.