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В красной шляпе и пиджаке: Сальма Хайек посетила показ Saint Laurent в Париже

Звезда приехала в компании своего мужа на парижскую Неделю моды

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:58
Сальма Хайек с мужем на показе в Париже
Сальма Хайек с мужем на показе в Париже
Фото: Getty Images

В Париже стартовала Неделя моды, и весь мировой бомонд переместился во французскую столицу. Важное событие в мире моды не смогла пропустить известная актриса Сальма Хайек. Звезда посетила показ осенне-зимней коллекции 2019-2020 Saint Laurent традиционно вместе с мужем, французским бизнесменом Франсуа-Анри Пино. 

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Для выхода в свет 52-летняя модница выбрала весьма экстравагантный образ – черные брюки-клеш, зеленую блузу в мелкие звезды, наверх надела красный пиджак, а завершила стильный look красной шляпой.

52-летняя актриса Сальма Хайек в ярком наряде на Неделе моды
52-летняя актриса Сальма Хайек в ярком наряде на Неделе моды
Фото: Getty Images

Обула мексикано-американская актриса замшевые сапоги и взяла с собой маленькую лаковую сумку на цепочке через плечо. Волосы голливудской красотки были заплетены в необычную косичку, а в макияже она отдала предпочтение теплым оттенкам. 

Напомним, что в Париж на Неделю моды также приехала голливудская модель Кара Делевинь. Она появилась в нежном образе на показе модного дома Dior и удивила выбором коктейльного платья. 

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