В купальниках и откровенных позах: Настя Каменских показала фото из отпуска

Певица Настя Каменских продемонстрировала в своем в Instagram новые купальники

Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских, которая недавно посетила день рождения своей тети в ажурном белом платье, опубликовала на своей странице в Instagram фотографии из отпуска, проведенного в Италии.

На снимках певица запечатлена в откровенной позе на яхте, при этом на ней надето светло коричневое бикини. В белом купальнике после заплыва на байдарке, в котором компанию Насте составила подруга. А также на фоне красивых горных и морских пейзажей, коими славится Италия, и во время обеда, куда Каменских надела полупрозрачную черную блузку с белыми звездами.

Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux 1/7

Напомним, ранее идеальной спортивной формой похвасталась вера Брежнева, также опубликовавшая в Instagram фотографию в мини-шортах и черно-белой кофте, сделанную во время отпуска.

А популярная британская исполнительница Дуа Липа вышла на сцену своего последнего концерта в откровенном костюме, созданном, как оказалось, украинским дизайнером Ksenia Schnaider. Певица любит одежду с "изюминкой", поэтому под белые с разрезами брюки надела такого же цвета куртку прямо поверх нижнего белья.