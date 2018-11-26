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В легком платье и золотых лодочках: Анджелина Джоли вышла в свет

Впервые за долгое время актриса появилась на публике без детей

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 11:34
Анджелина Джоли. Фото: Getty
Анджелина Джоли. Фото: Getty

Анджелина Джоли, не так давно посетившая Перу, куда отправилась решать проблемы беженцев, на этот раз появилась на улицах Лондона в очень элегантном наряде.

Актриса решила посетить Британский институт кино, куда надела черное длинное пальто и легкое платье сливочного цвета от Ralph & Russo. Дополняли образ звезды золотые туфли-лодочки. Выглядела Джоли как в лучшие свои времена.

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Анджелина Джоли
Фото: Getty

Напомним, что помимо развода с мужем у Анджелины Джоли имеются еще и проблемы с детьмиБольше всего внимание общественности привлекает ее родная дочь, 12-летняя Шайло, которая уже несколько лет носит мужскую одежду и считает себя мальчиком, а также стремится сменить пол. 

А недавно ряд иностранных СМИ сообщил о том, что Шайло начала принимать специальные гормоны. При этом родители девочки, которая еще несколько лет назад заявила, что теперь ее зовут Джон и никак иначе, не перечат природе своего ребенка.

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Источник: "Сегодня"
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