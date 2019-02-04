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В легком платье Oscar de la Renta: беременная Меган Маркл прибыла в Бристоль

Герцог и герцогиня Сассекские посетили благотворительную организацию

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:38
Меган Маркл Фото: Getty
Меган Маркл
Фото: Getty

Меган Маркл, которую в последний раз мы видели в черном total-look, снова появилась на публике в черном, но более веселом "луке". Дело в том, что на минувшей неделе герцог и герцогиня Сассекские посетили Бристоль, где стали гостями одной из благотворительных организаций. Во время визита Меган даже подписала собственноручно несколько бананов из продуктовых пакетов.

Меган Маркл. Фото: AFP

Для выхода в свет герцогиня выбрала легкое платье с крупными изображениями животных от Oscar de la Renta, поверх которого набросила теплое черное пальто от William Vintage.

Меган Маркл. Фото: AFP

Дополнили образ Меган Маркл замшевые сапоги болотного цвета на каблуке и, подобранный в тон клатч.

Меган Маркл. Фото: AFP

Как всегда на улице герцога и герцогиню встречало местное население, с представителями которого оба с удовольствием общались – особенно с детишками.

Меган Маркл. Фото: AFP

Напомним, ранее Меган Маркл прибыла на одну из встреч в светлом облегающем платье от Н&M и бежевом пальто. А перед этим посетила благотворительное сообщество Smart Works, помогающее женщинам. Куда надела скромное черное облегающее платье бюджетного бренда Hatch, поверх которого набросила чуть более роскошное бежевое пальто от Oscar de la Renta. 

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Источник: Сегодня
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