В леопардовых лосинах и золотом плаще: новый яркий образ Кати Осадчей

Телеведущая посетила церемонию музыкальной премии в столице

Катя Осадчая. Фото: instagram/kosadcha

Катя Осадчая, не так давно похваставшаяся в своем Instagram красивым голубым свитером, снова выложила фото в ярком образе.

Популярная телеведущая накануне вечером стала одной из участниц церемонии вручения музыкальной премии M1 Music Awards 2018, прошедшей в столичном Дворце спорта. По такому случаю она надела леопардовые лосины и головной убор, которые дополнила золотым приталенным плащом и массивными черными ботинками.

Катя Осадчая Фото: instagram/kosadcha

Напомним, что титул "Певец года" достался Олегу Виннику, который уже с утра прокомментировал полученную статуэтку. "Певицей года" была названа Настя Каменских, надевшая по такому случаю эффектный черно-золотой наряд.

А вот Тину Кароль упомянули во время награждения ее фан-клуба "ФанТина". Сама артистка вышла на сцену в нежно-бирюзовом платье на тонких бретельках в бельевом стиле. В области декольте его украшало красное кружево, а на ногах Кароль были ярко-красные босоножки с открытым носком.

"Прорывом года" в этот вечре назвали коллектив KAZKA, а об остальных победителях можно прочесть в нашем обзоре.