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В малиновом купальнике на белом песке: Леся Никитюк соблазняет всех на пляже

Телеведущая похвасталась стройной фигурой на Мальдивах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Леся Никитюк
Леся Никитюк
Фото: Instagram

Леся Никитюк, отправившаяся на Мальдивы, откуда уже радовала поклонников новыми фото, опубликовала на своей странице в Instagram несколько новых снимков.

На этот раз популярная телеведущая снова решила привлечь внимание к своей стройной фигуре, продемонстрировав ее во всей красе в купальнике. На фото Леся запечатлена в малиновом закрытом купальном костюме с черным орнаментом. При этом поверх него надет легких полупрозрачных халат черного цвета с расклешенными рукавами.

Леся Никитюк. Фото: instagram/lesia_nikituk

Судя по всему, таким образом Никитюк надеется не сгореть под палящим тропическим солнцем.

Леся Никитюк. Фото: instagram/lesia_nikituk

"Третий райский день на Мальдивах. Наслаждаюсь цветами окружающей природы и жареным тунцом", – подписала снимки телеведущая.

Напомним, ранее Леся Никитюк в салатовой шубе на фоне деревни поздравила всех с Рождеством. А также рассмешила своих подписчиков в Instagram первыми попытками стать на лыжи. Стоит признать, у нее еще довольно неплохо вышло для первого раза. 

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Источник: Сегодня
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