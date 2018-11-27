В машине, как у Барби: новая фотосессия Кайли Дженнер для adidas

Модель предствила новую коллекцию спортивного бренда

Кайли Дженнер. Фото: adidas Originals

Кайли Дженнер, которая готовит к выходу свой ежегодный рождественский календарь, стала лицом новой рекламной кампании спортивного бренда adidas Originals.

Коллекция, которая уже совсем скоро появится на полках магазинов, получила название adidas COEEZE. В ней будут представлены утепленные флисовые костюмы и обновленная версия культовых кроссовок Falcon в двух расцветках – розово-золотой и белой с красным и синим.

Первые снимки уже доступны в сети. На них 21-летняя модель и бизнесвумен позирует на фоне розового автомобиля, вроде того, что был в свое время у Барби.

Кайли Дженнер Фото: adidas Originals Кайли Дженнер Фото: adidas Originals Кайли Дженнер Фото: adidas Originals Кайли Дженнер Фото: adidas Originals Кайли Дженнер Фото: adidas Originals Кайли Дженнер Фото: adidas Originals Кайли Дженнер Фото: adidas Originals 1/7

Напомним, в нынешнем году Кайли решила превратиться на Хэллоуин в куклу Барби, облачившись в розовую одежду и надев парик. Вышло и правда очень похоже.

Приблизительно в это же время она преподнесла своей маме, 62-летней Крис Дженнер необычный подарок - купила Ferrari 488. На своей странице в Instagram Кайли разместила ролик с реакцией мамы на такой презент.