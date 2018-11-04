В мехах и на велосипеде: как Кендалл Дженнер отметила день рождения

Модели исполнилось 23 года

Кендалл Дженнер. Фото: Getty

Кендалл Дженнер, не так давно впечатлившая всех своим появлением на улицах Нью-Йорка в водолазке, надетой на голое тело, снова прогулялась по городу, только теперь уже в более скромном образе.

На выходных одна из клана Кардашьян отпраздновала свое 23-летие. По причине чего девушка решила провести день не только с пользой, но и весело, отправившись кататься на велосипеде. Хотя одежду для этого она выбрала не самую удобную.

Модель надела ярко-зеленое кожаное пальто с меховым воротником и манжетами от Saks Potts. Под ним была блузка с горлом мятного цвета, джинсы и кроссовки adidas.

Кендалл Дженнер Фото: Getty

Судя по снимкам, праздник Кендалл удался, поскольку на них модель улыбается и выглядит очень довольной.

Напомним, ранее в одном из интервью Vogue сестра Кендалл, Кайли Дженнер, поделилась с читателями причинами, благодаря которым она создала свой собственный косметический бренд, принесший ей миллионы.