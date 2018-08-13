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В мини-шортах и тельняшке: Вера Брежнева показала шикарную фигуру

Звезда поделилась в Instagram своим новым снимком

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:32
Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa
Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa

Певица и актриса Вера Брежнева, рассказавшая о своих предпочтениях в косметике, опубликовала в своем Instagram новую фотографию. Как можно заметить, на Вере надета полосатая черно-белая тельняшка и очень короткие джинсовые шорты, подчеркивающие ее идеальные стройные ноги. Дополнением к образу послужили массивные солнцезащитные очки и золотые серьги в виде колец.

"Выходной он такой, ничего не хочется делать. Я одна такая?" – подписала звезда.

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Вера Брежнева
Фото: instagram.com/ververa

Напомним, не так давно латиноамериканская певица Джей Ло также похвасталась в своем Instagram отдыхом и новым платьем. На одном из снимков она запечатлена с бойфрендом Алексом Родригесом, сидящими на ступеньках. На Дженнифер надето кружевное белое платье от D&G с глубоким декольте, бежевые босоножки и солнцезащитные очки. А в руках певица держит любимую полосатую сумку Chanel.

Также новыми фото не перестает радовать своих поклонников и Настя Каменских, которая пришла на день рождения своей тети в не менее нежном образе.

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Источник: "Сегодня"
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