В небесно-голубых тонах: королева Летиция примеряла два стильных наряда

Испанская икона стиля с официальным визитом в Мозамбике

Королева Летиция Фото: Getty Images

Супруга испанского короля Филиппа VI королева Летиция прибыла в Мозамбик с двухдневным визитом и уже успела поразить своими нарядами, которые совершенно отличаются друг от друга.

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По прибытию в аэропорт испанская королева появилась перед фотографами в джинсовом платье-рубашке от любимого бренда Carolina Herrera. Тонкий пояс выделял стройную талию королевы на фоне грубой ткани-denim. Образ завершали туфли-лодочки темного-синего цвета, которые моментами также напоминали джинс.

Королева Летиция в платье Carolina Herrera Фото: Getty Images

После эффектного появления в аэропорту госпожа Летиция отправилась в технический центр, надев деловое и женственное платье, которое также было выполнено в форме рубашки. Тонкий пояс и шелковая структура придавали образу нежности, а сама королева выглядела свежо. Из аксессуаров жена короля выбрала те же туфли-лодочки и клатч темно-синего цвета, в которых она прилетела.

Испанская королева Летиция с официальным визитом в Мозамбике Фото: Getty Images

Напомним, что днями ранее члены испанской королевской семьи посетили пасхальную службу в соборе Пальма-де-Майорка. Тогда королева Летиция появилась в платье от бренда Massimo Dutti с флористическим принтом и тонким поясом на талии.

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