Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

В невероятном шелковом платье: Пенелопа Крус на премьере фильма

Голливудская звезда пришла на мероприятие в очень стильном образе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:36
Пенелопа Крус. Фото: AFP
Пенелопа Крус. Фото: AFP

Голливудская актриса Пенелопа Крус, которая не так давно стала лицом итальянского бренда Carpisa, была замечена на премьере фильма под названием "Любящий Пабло", в котором ей досталась главная роль.

По такому случаю актриса надела элегантное шелковое платье цвета морской волны с разрезом, которое дополнила золотыми босоножками.

Пенелопа Крус
Фото: AFP
Пенелопа Крус
Фото: AFP
Пенелопа Крус
Фото: AFP
Пенелопа Крус
Фото: AFP
Пенелопа Крус
Фото: AFP
1/5

Напомним, на днях первая леди Франции Брижит Макрон со своим супругом Эмманюэлем принимали в гостях японского наследного принца Нарухито. По случаю чего она надела элегантное платье светлого сиреневого оттенка.

А барбадосская певица Рианна пришла на юбилей своего косметического бренда в платье цвета фуксии от Calvin Klein с высоким разрезом и воланами, под которое подобрала босоножки в тон.

Тем временем, не успела отгреметь Неделя моды в Нью-Йорке, во время которой на улицах было замечено множество стильно одетых людей, как в столице туманной Британии стартовала Лондонская, чьи уличные образы в первые дни выглядят еще более эффектно.

Еще несколько материалов по теме:
Гвинет Пэлтроу показала длинные стройные ноги в золотистом мини Катя Осадчая показала стройную фигуру в облегающем платье Бывшая жена Ченнинга Татума показала шикарное декольте
платье образ пенелопа крус
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров