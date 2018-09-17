В невероятном шелковом платье: Пенелопа Крус на премьере фильма

Голливудская звезда пришла на мероприятие в очень стильном образе

Пенелопа Крус. Фото: AFP

Голливудская актриса Пенелопа Крус, которая не так давно стала лицом итальянского бренда Carpisa, была замечена на премьере фильма под названием "Любящий Пабло", в котором ей досталась главная роль.

По такому случаю актриса надела элегантное шелковое платье цвета морской волны с разрезом, которое дополнила золотыми босоножками.

Пенелопа Крус Фото: AFP Пенелопа Крус Фото: AFP Пенелопа Крус Фото: AFP Пенелопа Крус Фото: AFP Пенелопа Крус Фото: AFP 1/5

Напомним, на днях первая леди Франции Брижит Макрон со своим супругом Эмманюэлем принимали в гостях японского наследного принца Нарухито. По случаю чего она надела элегантное платье светлого сиреневого оттенка.

А барбадосская певица Рианна пришла на юбилей своего косметического бренда в платье цвета фуксии от Calvin Klein с высоким разрезом и воланами, под которое подобрала босоножки в тон.

Тем временем, не успела отгреметь Неделя моды в Нью-Йорке, во время которой на улицах было замечено множество стильно одетых людей, как в столице туманной Британии стартовала Лондонская, чьи уличные образы в первые дни выглядят еще более эффектно.