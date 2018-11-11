В невесомом платье Christian Dior: Натали Портман на презентации в Калифорнии

Звезда прибыла на кинофестиваль, куда привезла свой новый фильм

Натали Портман. Фото: AFP

Натали Портман, пришедшая не так давно на премьеру ленты "Голос света" в элегантном золотом платье от бренда Gucci с глубоким декольте, снова вышла в свет в наряде одного из модных Домов.

Голливудская звезда стала гостьей кинофестиваля AFI Fest - Американского института кинематографии, стартовавшего в Калифорнии. На нем актриса также презентовала, упомянутую выше ленту.

На красную дорожку Портман вышла в роскошном кутюрном платье из последней коллекции Christian Dior. При этом акцент в образе актрисы был сделан на макияже – стрелки на глазах были подведены розовым цветом, а на губах нанесена помада в тон.

Натали Портман Фото: AFP Натали Портман Фото: AFP Натали Портман Фото: AFP Натали Портман Фото: AFP Натали Портман Фото: AFP Натали Портман Фото: AFP 1/6

Напомним, ранее Натали стала гостьей гала-вечера танцевального проекта L.A. Dance Project's Gala, куда пришла поддержать своего супруга, Бенджамина Мильпье, в длинном красном платье от Christian Dior, которое дополнил атласный клатч в тон и украшения из белого металла.

В то время как бренд Dior презентовал обновленную помаду Rouge Dior – Ultra Rouge, ставшую первым продуктом, созданным на водной основе, а не на масляной или восковой, как все его предшественники. Его лицом также стала Натали Портман.