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В облегающем платье и на высоких каблуках: Тина Кароль заворожила стильным образом

Певица надела стильное платье от украинского бренда

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:36
Тина Кароль
Тина Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Украинская певица Тина Кароль, которая на днях оголила ноги на улицах Нью-Йорка, очаровала своих фанатов стильным образом от украинского бренда.

На опубликованном снимке в Instagram артистка позирует в облегающем платье от украинского бренда the COAT. Стильный принт – мелкая клетка в коричневых тонах – напоминает мотивы известной фирмы Burberry. Наряд удачно подчеркивает стройную фигуру Тины, а красно-серые вставки на поясе придают певице утонченности.

Певица Тина Кароль
Певица Тина Кароль
Фото: instagram.com/tinakarol_fantina

Клетчатый look Кароль дополняют ультрамодные туфли на каблуках от Fendi, которые знаменитость уже обувала на днях в Нью-Йорке. В макияже преобладают ньдовые оттенки, а глаза стильной красотки подчеркнуты стрелками. Из аксессуаров на волосах Тины можно увидеть тренд весны/лета 2019 – красные заколки. 

Напомним, Тина Кароль очаровала весенним образом от украинских дизайнеров. Певица опубликовала в Instagram фото, где позирует в легком весеннем топе пудрового оттенка на тонких бретельках от молодого украинского бренда женской одежды FLOW THE LABEL и юбке от FROLOV.

Ранее Тина Кароль показала, как выглядит в повседневной жизни.  

Также смотрите видео, как Тина Кароль воспитывает своего сына:

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