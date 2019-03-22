В оттенках неба: как сочетать голубой цвет

Актуальный цвет весны – голубой

Цветовая гамма в гардеробе: как сочетать голубые оттенки

Совсем недавно по миру отгремела большая четверка среди Недель мод. Определить главные тренды предстоящего сезона можно не только на подиуме, но и обратив внимание на гостей показов, ведь именно streetstyle отчеты дают четкое понимание, что носить и как комбинировать.

Один из часто используемых инфлюенсерами приемов в этом сезоне – пастельные оттенки в одежде. Несмотря на то, что "зефирный" тренд прошел несколько лет назад, один из оттенков — светло-голубой, снова в моде. Стилист Анна Лебедь помогла подобрать стильные образы в самом трендовом оттенке сезона.

Обувь

Актуальной в весеннем сезоне будет яркая цветная обувь. Пара небесного оттенка станет удачным вариантом, если вам хочется добавить яркости в базовый образ, не перегружая его деталями. Выбирайте модель лодочек на архитектурном каблуке как у Vetements или совмещайте сразу несколько трендов, например, ботинки казаки в пастельном оттенке.

Голубая обувь в повседневном стиле

Деним

По-прежнему востребован деним. Благодаря своей универсальности материал прочно закрепился на подиумах и в сердцах клиентов. В этом сезоне нам предлагают экспериментировать с принтами, клешем, оборками и асимметрией, что является отсылкой к моде 2000-х годов.

Деним в голубых тонах

Брюки

Тенденция на ностальгию возвращает нас во времена диско, где главным атрибутом были брюки клеш. Применить это в повседневной жизни можно комбинируя яркие брюки с более сдержанным верхом и туфлям на широком каблуке. Если вы пока не готовы к таким решениям, выбирайте более привычный спорт-шик или полосатые кюлоты в бельевом стиле, которые отлично сочетаются с обувью на низком ходу.

Стильные брюки голубого оттенка на весну

Свитера

В прохладную погоду ничто не согреет лучше вязаного свитера. Наиболее выигрышно будет смотреться "воздушная" вязка или акцент на насыщенном цвете. Сочетать подобные вещи лучше с контрастными текстурами – кожей или шифоном. Такая комбинация сделает образ более структурированным.

Объемные свитера

Верхняя одежда

Весной внимание стоит уделить разнообразию верхней одежды. Если в вашем гардеробе уже достаточно классических кожаных курток и шерстяных пальто, присмотритесь к вариантам с декоративными деталями или необычным сочетанием цвета и фактуры. Такое решение сделает образ более ярким.

Плащи и тренчи на весну

Больше о трендах весны/лета 2019 читайте в нашей статье. Также ранее мы рассказывали, какие сапоги носить весной и как правильно носить джинсы разных фасонов.

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