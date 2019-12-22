В Париже умер известный модельер, который одевал Катрин Денев

Модельер скончался на 87-м году жизни

Умер известный модельер Эмануэль Унгаро Фото: Getty Images

21 декабря в Париже умер французский модельер, основатель собственного дома высокой моды Эмануэль Унгаро. Об этом пишет АFP со ссылкой на семью. Известно, что последние два года кутюрье серьезно болел и был очень ослаблен, но причину смерти пока не называют. Дизайнеру было 86 лет.

Эмануэль Унгаро: биография

Эмануэль Унгаро родился 13 февраля 1933 года на юге Франции в семье портного. С 1956 года в течение шести лет работал в доме моды Кристобаля Баленсиаги. А 1965 году совместно со своей подругой и художником по тканям Соней Кнапп открыл собственное ателье и создал первую самостоятельную коллекцию, которая получила успех.

Клиентами Унгаро стали такие французские актрисы, как Анук Эме, Катрин Денев, Изабель Аджани. В 1967 году ателье переехало на авеню Монтень, где находятся многие салоны высокой моды, после чего приобрело международную известность. Клиентами дома стали Жаклин Кеннеди, а также Ира фон Фюрстенберг.

"Я создаю не платья, а эмоции", — всегда говорил кутюрье.

Французский модельер Эмануэль Унгаро Фото: Getty Images

В 1980 году Эмануэль Унгаро создал лучшую коллекцию сезона и получил престижную награду в мире моды "Золотой наперсток".

В 1996 году дизайнер продал контрольный пакет акций своей фирмы итальянской компании Ferragamo. А в 2005 году компания Унгаро была продана за 84 миллиона долларов. Ее новым владельцем стал американский бизнесмен и венчурный инвестор пакистанского происхождения Асим Абдулла.

У кутюрье остались жена Лора Бернабей (в браке с 1988 года) и дочь Козима Унгаро.

Напомним, в начале этого года в возрасте 85 лет скончался знаменитый модельер, креативный директор модного дома Chanel Карл Лагерфельд.

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