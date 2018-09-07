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В перьях, стразах и с полуголой грудью: новый выход Ники Минаж

Эпатажная Ники Минаж снова надела платье, которое многих удивило

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:01
Ники Минаж. Фото: Getty
Ники Минаж. Фото: Getty

Ники Минаж, с которой не так давно во время концерта слетело платье, оголив пышный бюст певицы, снова впечатлила всех выбранным образом.

Ники пришла на церемонию награждения премии Front Row Fashion Media Awards, куда надела наряд фиолетового цвета, больше похожий на балахон, перехваченный на талии черным поясом. Платье полностью было украшено сверкающими стразами и перьями, а на груди как всегда было полупрозрачным.

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Сзади наряд имел длинный шлейф. А допонением к образу стал парик в тон.

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Ники Минаж
Фото: Getty

Напомним, на это же мероприятие приехала всемирно известная модель Ирина Шейк, которая по такому случаю предпочла золотое платье от Versace, выгодно подчеркнувшее ее идеальную фигуру. А длинный разрез еще и продемонстрировал длинные ноги модели.

Ранее звезда по сей день популярного сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер, посетившая вчера показ новой коллекции нижнего белья бренда Intimissimi, пришла на красную дорожку 44-го Фестиваля американского кино в Довиле в очень красивом платье с глубоким декольте от бренда Roland Mouret, усыпанном пайетками. А дополнением к образу послужили серебристые босоножки и множество украшений.

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Источник: "Сегодня"
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