В пиджаке "на вырост": Ким Кардашьян посетила Белый дом

Светская львица вернулась в Белый дом и снова из-за заключенных

Ким Кардашьян в Белом доме. Фото: instagram/ivankatrump

Звезда Instagram Ким Кардашьян, которая не так давно "вживила" в свою шею необычное украшение, посетила Белый дом.

Причиной снова стала тюремная реформа. Почему снова? Да ведь весной Ким уже была здесь же по причине обеспокоенности судьбой некой Элис Мэри Джонсон, осужденной к пожизненному заключению за распространение наркотиков. Усилиями звезды женщину удалось оправдать. И после успеха Кардашьян решила помочь еще одному наркодилеру – Крису Янгу.

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Встреча прошла в присутствии Иванки Трамп, Джареда Кушнера и других политиков. При этом Ким решила надеть черные узкие брюки, белую майку и черный же пиджак. Который смотрелся на ней слегка великоватым. Особенно рядом с безупречным приталенным костюмом Иванки.

Ким Кардашьян посетила Белый дом Фото: instagram/ivankatrump Ким Кардашьян посетила Белый дом Фото: instagram/ivankatrump Ким Кардашьян посетила Белый дом Фото: instagram/ivankatrump Ким Кардашьян посетила Белый дом Фото: instagram/ivankatrump Ким Кардашьян посетила Белый дом Фото: instagram/ivankatrump 1/5

Напомним, ранее в рамках визита в Данию французского президента Эммануэля Макрона с супругой Брижит, которая в первый день пришла в красном костюме, как и кронпринцесса Мэри, президентская чета провела прием для членов датской королевской семьи. По такому случаю Брижит надела элегантное платье белого цвета и туфли в тон. Тогда как Мэри предпочла пестрое платье и черные лодочки.