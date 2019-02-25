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В пиджаке за 200 долларов: беременная Меган Маркл прогулялась по ярмарке в Марокко

Беременная Меган Маркл и принц Гарри посетили Андалузские сады

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:43
Меган Маркл и принц Гарри в Марокко
Меган Маркл и принц Гарри в Марокко
Фото: AFP

Во время совместного тура с принцем Гарри в Марокко беременная Меган Маркл появилась на публике в черном плиссированном платье в сочетании с белым пиджаком от бюджетного бренда Babaton.

Для прогулки по Андалузским садам, во время которой супруги познакомились с марокканской культурой, герцогиня Сассекская выбрала наряд от бренда Babaton стоимостью 198 долларов (около 5 300 гривен). Ее деловой образ дополнили изящные черные лодочки от Manolo Blahnik и колоритные серьги с подвеской, которые Меган получила в качестве подарка.

Беременная Меган Маркл на прогулке в Марокко
Беременная Меган Маркл на прогулке в Марокко
Фото: AFP

Сам принц Гарри был одет в светло-серый брючной костюм. К слову, герцог Сассекский выглядел слегка помятым и уставшим. 

Марокканский тур Меган и Гарри подходит к концу
Марокканский тур Меган и Гарри подходит к концу
Фото: AFP

Вечером королевской паре предстоит торжественная встреча с королем Марокко Мухаммедом.

Напомним, что 23 февраля принц Гарри и Меган Маркл прилетели в Марокко. Пара прибыла в Северную Африку с официальным визитом на три дня. 

В первый день беременная Меган Маркл, которая недавно устроила вечеринку в честь будущего ребенка, появилась на публике в ярко-красном платье колен от Valentino. Образ она дополнила небольшой сумочкой того же бренда и классическими лодочками бежевого цвета.

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