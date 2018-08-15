В пижаме в горошек и без укладки: Аллу Пугачеву заметили в магазине

В Сети активно обсуждают последний выход Аллы Пугачевой в магазин в странном наряде

Алла Пугачева. Фото: instagram.com/allapugachevaforum

В Instagram появилось фото Аллы Пугачевой, недавно опубликовавшей смешные видео со своими детьми, поклонников которой привел в недоумение наряд певицы.

Снимок был сделан в одном из магазинов мужской одежды в Юрмале. Именно там сейчас находится Пугачева со своими детьми, пока ее супруг Максим Галкин разъезжает по гастролям.

На фото примадонна запечатлена рядом с менеджером магазина в сером костюме в белый горох, больше напоминающем пижаму. Не спасает ситуацию даже большой серебристый клатч, который она держит под мышкой. Тем более, что прическа Пугачевой тоже вызывает вопросы – складывается впечатление, будто звезда встала с кровати и отправилась на шопинг прямиком из спальни.

Алла Пугачева Фото: instagram.com/allapugachevaforum

Напомним, на днях фанаты раскритиковали образ Нади Дорофевой, надевшей прозрачные лосины, через которые просвещалось нижнее белье.