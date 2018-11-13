В платье Carolina Herrera и с сумкой Furla: королева Летиция прибыла в Перу

Король и королева Испании прибыли в Перу, где пробудут несколько дней

Королева Летиция. Фото: AFP

Королева Летиция и ее супруг, не так давно посетившие Париж ради выставки испанского художника Хуана Миро, прибыли с официальным визитом в Перу, где пробудут несколько дней.

Королевская чета встретилась с президентом и первой леди страны, по случаю чего Летиция надела черное платье в белую полоску от Carolina Herrera и черные туфли-лодочки Маgrit. Дополнением стала белая сумка Furla и крупные серьги с жемчужинами.

Королева Летиция Фото: AFP Королева Летиция Фото: AFP Королева Летиция Фото: AFP Королева Летиция Фото: AFP Королева Летиция Фото: AFP Королева Летиция Фото: AFP Королева Летиция Фото: AFP Королева Летиция Фото: AFP 1/8

Напомним, не так давно король и корлева Испании встретились в Мадриде с президентом Чили Себастьяном Пиньерой и его супругой Сесилией Морель. По случаю чего 46-летняя королева Летиция выбрала наряд в бежевых тонах, в котором выглядела просто потрясающе.

Ранее Летиция стала участницей официальной встречи на тему "Инициативы по обучению и трудоустройству молодежи", проходившей в Мадриде. По такому случаю 45-летняя монаршая особа надела кожаные брюки и свитер черного цвета, поверх которых накинула яркое пальто цвета фуксии от Atos Lombardini. Дополнением к образу послужили туфли на высоком каблуке от Steve Madden и черный клатч.



