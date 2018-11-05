В платье Christian Dior с оголенными плечами: эффектный выход Николь Кидман

Актриса пришла с супругом на одну из кинопремий

Николь Кидман. Фото: AFP

Николь Кидман, не так давно посетившая презентацию киноленты "Исчезнувший мальчик", куда надела платье нежно-сиреневого цвета из новой коллекции бренда Markus Lupfer, стала звездной гостьей еще одного мероприятия.

В Лос-Анджелесе прошла ежегодная церемония вручения премий Hollywood Film Awards, на которую пришли Энн Хэтэуэй, Райан Гослинг, Тимоти Шаламе, сам Брэд Питт, а также Николь Кидман.

Звезду сопровождал ее супруг, Кит Урбан. По случаю чего Николь надела серое платье от Christian Dior с оголенными плечами и серебристые босоножки Manolo Blahnik.

Николь Кидман Фото: AFP Николь Кидман Фото: AFP Николь Кидман Фото: AFP Николь Кидман Фото: AFP Николь Кидман Фото: AFP Николь Кидман Фото: AFP 1/6

Напомним, во время Недели моды в Нью-Йорке Николь Кидман пришла на презентацию новой коллекции Майкла Корса в платье черного цвета с цветочным принтом. Ранее актриса появилась на вручении одной из музыкальных премий в золотом платье от Michael Kors в пол. Эффектный наряд с глубоким вырезом на спине также был украшен пайетками.