В платье из пайеток: 48-летняя Ума Турман позировала на красной дорожке

Голливудская актриса стала главной звездой мероприятия

Голливудская звезда Ума Турман Фото: AFP

Знаменитую американскую актрису Ума Турман не так часто можно увидеть на светских мероприятиях, но церемонию вручения кинопремии в Риме 48-летняя знаменитость не смогла пропустить.

На красной дорожке артистка была неотразима, появившись в облегающим черном платье на длинный рукав, расшитом пайетками. От вспышек фотокамер фактура платья переливалась и, казалось, что наряд выполнен из маленьких частиц зеркала. Светский аутфит дополняли черные босоножки на высоких каблуках. В макияже 48-летняя актриса решила сделать акцент на глазах, а губы накрасила нюдовой помадой с едва уловимым розовым оттенком. Небрежную укладку звезды украшали бриллиантовые серьги-кольца.

Ума Турман в роскошном вечернем платье, расшитом пайетками Фото: Getty Images

Ума Турман широко улыбалась папарацци и причиной этому была полученная специальная награда за достижения в области кинематографа.

Напомним, ранее Ума Турман вышла на парижский подиум в леопардовом платье с высоким разрезом. А до этого мы видели знаменитую актрису на обложке популярного журнала в смелом образе.

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