В платье с крыльями: Наоми Кэмпбелл вышла в свет в роскошном наряде

48-летняя модель надела платье с крыльями

Наоми Кэмпбелл в Париже Фото: Getty Images

В Париже в павильоне Cambon прошла вечеринка La Nuit by Sofitel, организованная в честь издания Карин Ройтфельд. Мероприятие посетили многие голливудские знаменитости и в том числе супермодель Наоми Кэмпбелл, которая на днях блистала в платье Alexander McQueen на вечеринке "Оскара 2019".

48-летняя знаменитость выбрала эффектное синее платье с "крыльями" из коллекции Iris Van Herpen. Верх платья выполнен из прозрачной ткани пудрового оттенка.

Наоми выбрала необычное платье от голландского бренда Iris van Herpen Фото: Getty Images

В макияже глаз у голливудской звезды преобладал бордовый оттенок. Из украшений "черная пантера" выбрала цепочку с двойным оборотом, браслеты и кольцо с крупным камнем. Стоит отметить, что роскошная и эпатажная модель удачно выбрала наряд и выделялась среди других звезд вечеринки.

Также Наоми решила кардинально сменить прическу и надела парик. Кстати, недавно Кэмпбелл впервые за долгое время решила отказаться от использования привычных гладких париков, выйдя на публику со своими родными короткими волосами.

В предыдущий раз Кэмпбелл появилась на вечеринке Vanity Fair в длинном прозрачном платье, расшитом разноцветным бисером.

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