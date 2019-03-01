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В платье с крыльями: Наоми Кэмпбелл вышла в свет в роскошном наряде

48-летняя модель надела платье с крыльями

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:02
Наоми Кэмпбелл в Париже
Наоми Кэмпбелл в Париже
Фото: Getty Images

В Париже в павильоне Cambon прошла вечеринка La Nuit by Sofitel, организованная в честь издания Карин Ройтфельд. Мероприятие посетили многие голливудские знаменитости и в том числе супермодель Наоми Кэмпбелл, которая на днях блистала в платье Alexander McQueen на вечеринке "Оскара 2019".

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48-летняя знаменитость выбрала эффектное синее платье с "крыльями" из коллекции Iris Van Herpen. Верх платья выполнен из прозрачной ткани пудрового оттенка. 

Наоми выбрала необычное платье от голландского бренда Iris van Herpen
Наоми выбрала необычное платье от голландского бренда Iris van Herpen
Фото: Getty Images

В макияже глаз у голливудской звезды преобладал бордовый оттенок. Из украшений "черная пантера" выбрала цепочку с двойным оборотом, браслеты и кольцо с крупным камнем. Стоит отметить, что роскошная и эпатажная модель удачно выбрала наряд и выделялась среди других звезд вечеринки.

Также Наоми решила кардинально сменить прическу и надела парик. Кстати, недавно Кэмпбелл впервые за долгое время решила отказаться от использования привычных гладких париков, выйдя на публику со своими родными короткими волосами.

В предыдущий раз Кэмпбелл появилась на вечеринке Vanity Fair в длинном прозрачном платье, расшитом разноцветным бисером.

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