В платье с обнаженными плечами: нежный образ Насти Каменских

Настя Каменских пришла на день рождения тети в нежном белом платье

Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских, которая даже на торжественные мероприятия предпочитает не делать лишних причесок, а просто продемонстрировать свою роскошные волосы, на странице в Instagram выложила фото в красивом белом платье. Как оказалось, поводом надеть его стал день рождения тети.

На снимке Настя позирует в длинном платье белого цвета с оголенными плечами. На певице также надеты босоножки в тон.

Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

"У тети моей сегодня юбилей, и так круто собраться в кругу семьи. Такие редкие, но трогательные моменты!" – подписала фото сама Каменских.

Напомним, ранее линоамериканская певица Дженифер Лопес выложила в своем Instagram новые снимки в белом ажурном платье от D&G с глубоким декольте. На певице также надеты бежевые босоножки и солнцезащитные очки. А в руках она держит полосатую сумку Chanel, с которой неоднократно появлялась на публике.