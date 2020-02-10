В платье со шлейфом от Channel: впечатляющий образ Пенелопы Крус на Оскаре-2020

Испанская актриса сделала ставку на черном атласном наряде

Пенелопа Крус Фото: Getty Images

На красной дорожке 92-й церемонии вручения кинопремий "Оскар-2020" испанская актриса Пенелопа Крус ошеломила изумительным образом от Channel. Отметим, что Сегодня.Lifestyle ведут текстовую онлайн-трансляцию самого громкого события в мире кино.

Смотрите в видео все, что нужно знать о премии "Оскар-2020":

Кинозвезда уже который раз не изменяет своему любимому бренду одежды – Channel. На красной дорожке Пенелопа Крус эпатировала публику черным атласным платьем, изюминкой которого стал шлейф и белый цветок на груди.

Образ Пенелопы Крус от Channel Фото: Getty Images

В выборе украшений актриса была довольно лаконична – длинные драгоценные украшения и пояс из белого жемчуга. Завершающим элементом образа Пенелопы стали черные туфли с ремешком на высоком каблуке.

Пенелопа Крус на красной дорожке Фото: Getty Images

Напомним, ранее "Сегодня" уже рассказывали о том, что необходимо знать о церемонии награждения "Оскар-2020". Также мы писали о том, как проходила подготовка 92-й церемонии награждения премии "Оскар-2020".

Церемонию вручения премии "Оскар" эксклюзивно в прямом эфире показывает телеканал "Украина" в ночь с 9 на 10 февраля.

Все подробности в спецтеме Оскар 2020

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