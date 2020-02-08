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В платье за 555 евро: образ Тины Кароль в первом полуфинале Нацотбора на Евровидение 2020

Певица появилась в платье от украинского дизайнера

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 21:21
Певица Тина Кароль
Певица Тина Кароль
Фото: facebook.com/tina.karol

Украинская певица Тина Кароль, которая в этом году впервые стала одним из членов жюри Национального отбора на "Евровидение-2020", появилась в первом полуфинале музыкального события в лаконичном образе total white. Для первого прямого эфира певица выбрала атласное платье от украинского дизайнера BEVZA (Светлана Бевза).

Сергей Притула и Тина Кароль в первом полуфинале Нацотбора на Евровидение 2020
Сергей Притула и Тина Кароль в первом полуфинале Нацотбора на Евровидение 2020
Фото: instagram.com/eurovision.ua

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Отметим, что Тина Кароль особенно предпочитает бельевой стиль для своих выходов, и Нацотбор не стал исключением. Наряд певицы выгодно подчеркнул стройную фигуру звезды, а откровенное декольте стало пикантной деталью образа.

Певица Тина Кароль
Певица Тина Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

На сайте модного украинского бренда BEVZA стоимость такого платья составляет 555 евро (около 15 тысяч гривен).

Напомним, в первом полуфинале Нацотбора на "Евровидение-2020" выступят восемь участников: это [O], Jerry Heil, Katya Chilly, KRUТЬ, Go-A, CLOUDLESS, GIA и Assol.

Ранее мы рассказывали, как менялся образ Тины Кароль. Кроме того, узнайте ТОП-5 гугл-запросов о популярной певице.

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