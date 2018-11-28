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В плюшевых штанах и с сумкой Dior: папарацци подловили Кайли Дженнер

Светская львица была замечена на выходе из подъезда

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:21
Кайли Дженнер. Фото: Getty
Кайли Дженнер. Фото: Getty

Кайли Дженнер, ставшая лицом новой рекламной кампании спортивного бренда adidas Originals, была замечена в Сохо в очень ярком наряде.

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Кайли Дженнер
Фото: Getty

Судя по всему, молодая бизнесвумен держала путь на концерт своего парня, Трэвиса Скотта. По случаю чего надела ярко-оранжевые плюшевые брюки и бежевый короткий полушубок. Дополнили образ белая футболка с принтом, массивные белые кроссовки и популярный среди селебритиз клатч Dior с леопардовым принтом.

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Кайли Дженнер
Фото: Getty

Напомним, в нынешнем году Кайли решила превратиться на Хэллоуин в куклу Барби, облачившись в розовую одежду и надев парик. Вышло и правда очень похоже.

Приблизительно в это же время она преподнесла своей маме, 62-летней Крис Дженнер необычный подарок - купила Ferrari 488. На своей странице в Instagram Кайли разместила ролик с реакцией мамы на такой презент. 

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Источник: "Сегодня"
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