В полупрозрачном ажурном платье: новый откровенный наряд Леди Гаги

Звезда снова вышла на красную дорожку в эффектном образе

Леди Гага. Фото: Getty

Леди Гага, надевшая на премьеру фильма "Звезда родилась" бело-золотое пышное платье от бренда Alexander McQueen, снова вышла на одну из красных дорожек. Артистка стала гостьей церемонии вручения премии American Cinematheque Award, прошедшей в Беверли-Хиллз.

На мероприятие она надела очень эффектное ажурное платье бежевого оттенка, которое не только идеально подчеркивало все изгибы ее фигуры, но и практически не скрывало всего, что под ним было. В ушах звезды красовались массивные серьги, а на губах была алая помада.

Леди Гага Фото: AFP Леди Гага Фото: AFP Леди Гага Фото: AFP Леди Гага Фото: AFP Леди Гага Фото: AFP 1/5

Напомним, не так давно Леди Гага приняла участие в гала-концерте, организованном в Голливуде. По случаю чего надела пышное черное платье-балахон с оголенными плечами. И если с некоторых ракурсов оно могло показаться странным, то при ближайшем рассмотрении выглядело просто потрясающе.

Ранее звезда появилась на презентации этого же фильма на кинофестивале в Торонто в не менее эффектном ретро-платье от Giorgio Armani. Пошито оно было из черного бархата и дополнено прозрачным болеро, которое в какой-то момент Леди Гага превратила в объемную фату. Дополняла образ маленькая черная шляпка в пайетках.