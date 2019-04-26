В прозрачных брюках с блестящей бахромой: смелый наряд Леси Никитюк

Украинская ведущая посетила модный показ в Барселоне

Леся Никитюк Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Украинская ведущая Леся Никитюк умеет удивлять поклонников не только свои отменным чувством юмора, но и выбором смелых нарядов.

Недавно телеведущая посетила показ коллекции украинского бренда Millanova в Барселоне. Для светского выхода Леся выбрала провокационный наряд, а именно – прозрачные брюки с блестящей бахромой, которые оголили ягодицы украинской знаменитости.

Украинская ведущая Леся Никитюк позирует в Барселоне Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк посетила показ украинского бренда Millanova Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Также дерзкий look Леси дополнила велюровая кофточка на одно плече и черные туфли с заостренным носом. Несмотря на всю эпатажность, артистка сделала довольно скромную прическу, зачесав волосы в хвост.

Леся Никитюк, Даша Астафьева и Мишель Андраде на показе в Барселоне Фото: instagram.com/da_astafieva

Напомним, ранее Леся Никитюк показала, как выглядела в юности. Телеведущая в instastories опубликовала фото, на котором ей всего 17 лет. Также на своей странице в Instagram звезда экранов опубликовала новое фото в смелом наряде – Леся позировала в ярко-синем блестящем мини-платье, облегающий фасон которого подчеркнул ее стройную фигуру и длинные ноги.

Также смотрите в сюжете, как Леся Никитюк выставила фотографию с ковром из 90-х:

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