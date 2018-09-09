В пышном тигровом платье: роскошный образ Ники Минаж

Эпатажная Ники Минаж снова выбрала платье, которое могло слететь с нее в любой момент

Ники Минаж. Фото: instagram/nickiminaj

Эпатажная рэп-исполнительница Ники Минаж, на днях пришедшая на вечеринку в странном фиолетовом платье из перьев и страз, просвещавшемся на груди, посетила неделю моды в Нью-Йорке.

Примечательно, что по такому случаю платье Ники выбрала хоть и красивое, но очень рискованное. Наряд представлял собой пышную юбку, оголявшую ноги певицы, и корсет без бретелей, из которого грудь Минаж рисковала выпасть в любой момент. Но в этот раз обошлось без сюрпризов.

Ники Минаж Фото: instagram/nickiminaj Ники Минаж Фото: instagram/nickiminaj Ники Минаж Фото: instagram/nickiminaj Ники Минаж Фото: instagram/nickiminaj Ники Минаж Фото: instagram/nickiminaj Ники Минаж Фото: instagram/nickiminaj 1/6

Напомним, что не так давно во время концерта Ники Минаж все-таки случился конфуз, и в какой-то момент роскошный бюст певицы выпал на всеобщее обозрение.

А тем временем в Нью-Йорке, где как раз проходит Неделя моды, состоялась вечеринка модного глянцевого журнала Harper’s Bazaar, на которой присутствовали самые яркие звезды мира моды и шоу-бизнеса. Среди прочих гостей была и Белла Хадид – одна из самых топовых моделей нашего времени. Объектом всеобщего внимания стал наряд Беллы. На модели был надет облегающий комбинезон телесного цвета. Талию при этом подчеркивал корсет, а сквозь ткань были прекрасно видны трусы.