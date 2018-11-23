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В расшитом пиджаке: элегантная Кейт Бланшетт пришла на премьеру

Актриса пришла поддержать своего польского коллегу

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 11:24
Кейт Бланшетт. Фото: Getty
Кейт Бланшетт. Фото: Getty

Кейт Бланшетт, не так давно пришедшая на кинофестиваль в Италии в платье от Maison Margiela, которое шил сам Джон Гальяно, появилась на показе фильма польского режиссера Павла Павликовского под названием "Холодная война", который состоялся в известном лондонском отеле Soho.

По такому случаю оскароносная актриса надела черный костюм с узорами от Alberta Ferretti и лодочки в тон.

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Кейт Бланшетт
Фото: Getty

Напомним, что папарацци как-то запечатлели Кейт Бланшетт на улице Лос-Анджелеса в элегантном шелковом платье цвета пыльной розы с ярким красным бантом, которое сидело на ней как всегда великолепно. Удивительным было то, что под этот наряд Кейт надела не привычные для нее стильные туфли или босоножки, а самые настоящие белые кеды. 

А на лондонскую премьеру фильма "Тайна дома с часами", в котором звезде досталась одна из главных ролей, она надела платье цвета чистого колумбийского изумруда из коллекции Gucci, в котором выглядела просто потрясающе.

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Источник: "Сегодня"
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