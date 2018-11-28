В роскошной юбке, расшитой бисером: Белла Хадид в Малайзии
Модель прилетела по приглашению бренда TAG Heuer
Белла Хадид, не так давно проведавшая свою сестру в вязанном оранжевом платье, прибыла в Малайзию.
Модель стала гостьей мероприятия, организованного часовым брендом TAG Heuer, где презентовали новую коллекцию часов TAG Heuer Ladies. По такому случаю Белла надела роскошную юбку индийского бренда Farah Khan, расшитую бисером. Под которую подобрала белый шелковый корсет и черные босоножки на каблуке.
После презентации на сцену вышли музыканты, к которым также присоединилась и Хадид, сыграв на барабанах.
Напомним, ранее мы писали о том, что Белла Хадид, которая недавно отпраздновала свое 22-летие, похоже скоро будет праздновать еще и помолвку.
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Источник: "Сегодня"