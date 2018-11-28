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В роскошном лиловом платье, как у Барби: впечатляющий наряд Риты Оры

Певице снова удалось удивить всех своим образом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:22
Рита Ора. Фото: Getty
Рита Ора. Фото: Getty

Популярная американская исполнительница Рита Ора, не так давно примерившая роскошное розовое платье с глубоким декольте и перьями на лифе, снова впечатлила публику своим новым нарядом.

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Рита Ора
Фото: Getty

Звезда посетила церемонию вручения премии ARIA Music Awards, прошедшую в Сиднее. Куда надела роскошное сиреневое платье от Marchesa с многослойной фатиновой юбкой. Дополнив образ туфлями Sergio Rossi и драгоценностями Tiffany & Co.

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Рита Ора
Фото: Getty

При этом она еще и выступила на сцене, сменив платье на желтый концертный костюм.

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Рита Ора
Фото: Getty

Напомним, на вечеринку в честь Хэллоуина Рита Ора надела пышное платье с рискованным декольте, очень впечатлившем всех присутствующих

Ранее она стала почетным гостем запуска кампании Rimmel, куда пришла в объемном разноцветном пиджаке из новой коллекции Marc Jacobs

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Источник: "Сегодня"
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