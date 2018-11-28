В роскошном лиловом платье, как у Барби: впечатляющий наряд Риты Оры

Певице снова удалось удивить всех своим образом

Рита Ора. Фото: Getty

Популярная американская исполнительница Рита Ора, не так давно примерившая роскошное розовое платье с глубоким декольте и перьями на лифе, снова впечатлила публику своим новым нарядом.

Рита Ора Фото: Getty

Звезда посетила церемонию вручения премии ARIA Music Awards, прошедшую в Сиднее. Куда надела роскошное сиреневое платье от Marchesa с многослойной фатиновой юбкой. Дополнив образ туфлями Sergio Rossi и драгоценностями Tiffany & Co.

Рита Ора Фото: Getty

При этом она еще и выступила на сцене, сменив платье на желтый концертный костюм.

Рита Ора Фото: Getty

Напомним, на вечеринку в честь Хэллоуина Рита Ора надела пышное платье с рискованным декольте, очень впечатлившем всех присутствующих.

Ранее она стала почетным гостем запуска кампании Rimmel, куда пришла в объемном разноцветном пиджаке из новой коллекции Marc Jacobs.