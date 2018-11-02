В роскошном платье Chanel: Кира Найтли на премьере "Щелкунчика"

Актриса посетила премьеру фильма со своим участием

Кира Найтли. Фото: AFP

Кира Найтли, которая последнее время часто появляется в нарядах французского модного Дома Chanel, чьи амбассадором является не первый год, снова примерила роскошный образ, созданный мастерами бренда.

Актриса пришла на премьеру фэнтезийного фильма "Щелкунчик и четыре королевства", в котором ей самой досталась роль Феи, состоявшуюся в Лондоне.

По такому случаю Кира надела пышное белое платье Chanel с вкраплениями золота, прихваченное на талии розовым атласным поясом. Дополнили образ актрисы серьги с камнями и красная помада на губах.

Кира Найтли Фото: AFP Кира Найтли Фото: AFP Кира Найтли Фото: AFP Кира Найтли Фото: AFP Кира Найтли Фото: AFP 1/5

Напомним, ранее Кира была замечена на вечеринке ELLE Women in Hollywood, куда традиционно приглашаются самые известные и успешные женщины киноиндустрии. Актриса надела серо-голубое платье с корсетом и пышной фатиновой юбкой, пояс которой украшал вышитый цветок.

В то же время в смокинге от Armani Privé на лондонскую премьеру фильма "Разрушитель", речь в котором идет о детективе Эрин Белл, пришла Николь Кидман, выглядевшая при этом просто потрясающе.