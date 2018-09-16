В роскошном платье от Chanel: Джулианна Мур на обложке журнала

Голливудская звезда Джулианна Мур снялась для журнала Town&Country

Фото: Town&Country

Голливудскяа звезда Джулианна Мур, известная своей любовью к роскошным нарядам, появится в октябрьском выпуске журнала Town&Country, для которого ее снимал известный во всем мире фешн-фотограф Том Мунро.

Джулианна Мур Фото: Town&Country

На страницах глянца актриса появится в роскошном платье от Chanel и драгоценностях этого же бренда. А также нарядах от Givenchy, Dior и Valentino, подобранных специально для нее стилистом Николеттой Санторо.

Джулианна Мур Фото: Town&Country

В интервью изданию Мур рассказала о своих съемках в киноленте под названием "Бельканто", где исполнила роль оперной певицы, которая приезжает на прием, где должна выступить с концертом, и вместе со всеми гостями попадает в заложники к боевикам.

Джулианна Мур Фото: Town&Country

Напомним, 60-летняя голливудская звезда Шэрон Стоун также снялась в фотосессии, только для издания Editorialist Magazine. Новые снимки появились на странице известного фотографа Джеймса Уайта, который ее и снимал, в Instagram.