В роскошном платье от Dior: звезда "50 оттенков серого" на Венецианском кинофестивале

Дакота Джонсон прошлась по красной дорожке кинофестиваля

Дакота Джонсон. Фото: Getty

75-й Венецианский кинофестиваль продолжает свою работу и представляет очередную порцию фильмов, среди которых оказалась картина под названием "Суспирия", главные роли в которой достались Дакоте Джонсон и Тильде Суинтон.

По такому случаю звезда "50 оттенков серого" выбрала не просто платье, а творение модного дома Dior. В качестве аксессуаров для эффектного красного наряда актриса выбрала туфли в тон и длинные серьги.

Дакота Джонсон Фото: AFP Дакота Джонсон Фото: AFP Дакота Джонсон Фото: AFP Дакота Джонсон Фото: AFP Дакота Джонсон Фото: AFP Дакота Джонсон Фото: AFP 1/6

Ранее мы писали о самых красивых платьях церемонии открытия 75-го Венецианского кинофестиваля, за вожделенные статуэтки которого будет бороться 21 фильм. В этом году его звездными гостями стали актрисы Наоми Уотс, Клэр Фой, Клеманс Поэзи, модели Сара Семпайо, Изабель Гулар и множество других представителей мирового шоу-бизнеса.

А тем временем в украинской столице стартовало самое ожидаемое событие года в украинской фешн-индустрии, Ukrainian Fashion Week. И в нашем обзоре можно посмотреть на самые красивые показы первых двух дней.