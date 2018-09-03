В роскошном платье от Dior: звезда "50 оттенков серого" на Венецианском кинофестивале
Дакота Джонсон прошлась по красной дорожке кинофестиваля
75-й Венецианский кинофестиваль продолжает свою работу и представляет очередную порцию фильмов, среди которых оказалась картина под названием "Суспирия", главные роли в которой достались Дакоте Джонсон и Тильде Суинтон.
По такому случаю звезда "50 оттенков серого" выбрала не просто платье, а творение модного дома Dior. В качестве аксессуаров для эффектного красного наряда актриса выбрала туфли в тон и длинные серьги.
Ранее мы писали о самых красивых платьях церемонии открытия 75-го Венецианского кинофестиваля, за вожделенные статуэтки которого будет бороться 21 фильм. В этом году его звездными гостями стали актрисы Наоми Уотс, Клэр Фой, Клеманс Поэзи, модели Сара Семпайо, Изабель Гулар и множество других представителей мирового шоу-бизнеса.
А тем временем в украинской столице стартовало самое ожидаемое событие года в украинской фешн-индустрии, Ukrainian Fashion Week. И в нашем обзоре можно посмотреть на самые красивые показы первых двух дней.