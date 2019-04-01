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В розовом пиджаке и джинсах: новый образ Мелании Трамп в стиле casual

Мелания сменила деловой образ на повседневный

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:30
Первая леди США Мелания Трамп c президентом Дональдом Трампом
Первая леди США Мелания Трамп c президентом Дональдом Трампом
Фото: AFP

Первая леди США Мелания Трамп, которая предпочитает деловые и элегантные вещи, решила кардинально сменить имидж и выбрала более повседневную одежду.

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Папарацци запечатлели первую леди США на вертолетной лужайке возле Белого дома в розовом приталенном пиджаке-пальто с черными пуговицами, темными облегающими джинсами и простой футболкой. Жена президента на этот раз отказалась от любимых туфель-лодочек на высоких каблуках и обула черные балетки. 

Мелания Трамп в розовом пиджаке-пальто и темным джинсах-скинни держит за руку своего супруга Дональда Трампа
Мелания Трамп в розовом пиджаке-пальто и темным джинсах-скинни держит за руку своего супруга Дональда Трампа
Фото: AFP

И даже в таком обыденном наряде 48-летняя икона стиля выглядела эффектно. Макияж нельзя было рассмотреть, поскольку Мелания надела черные солнцезащитные очки. А вот укладка стильной красавицы неизменна – аккуратно уложенные и слега подкрученные волосы. 

Стильная Мелания Трамп довершила образ черными солнцезащитными очками
Стильная Мелания Трамп довершила образ черными солнцезащитными очками
Фото: AFP

Напомним, ранее эффектная Мелания Трамп посетила офис Microsoft в облегающей юбке Dior. А также во время недавнего визита в Аргентину Мелания Трамп умудрилась сменить пять нарядов за один день.  

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