В розовом пиджаке и джинсах: новый образ Мелании Трамп в стиле casual

Мелания сменила деловой образ на повседневный

Первая леди США Мелания Трамп c президентом Дональдом Трампом Фото: AFP

Первая леди США Мелания Трамп, которая предпочитает деловые и элегантные вещи, решила кардинально сменить имидж и выбрала более повседневную одежду.

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Папарацци запечатлели первую леди США на вертолетной лужайке возле Белого дома в розовом приталенном пиджаке-пальто с черными пуговицами, темными облегающими джинсами и простой футболкой. Жена президента на этот раз отказалась от любимых туфель-лодочек на высоких каблуках и обула черные балетки.

Мелания Трамп в розовом пиджаке-пальто и темным джинсах-скинни держит за руку своего супруга Дональда Трампа Фото: AFP

И даже в таком обыденном наряде 48-летняя икона стиля выглядела эффектно. Макияж нельзя было рассмотреть, поскольку Мелания надела черные солнцезащитные очки. А вот укладка стильной красавицы неизменна – аккуратно уложенные и слега подкрученные волосы.

Стильная Мелания Трамп довершила образ черными солнцезащитными очками Фото: AFP

Напомним, ранее эффектная Мелания Трамп посетила офис Microsoft в облегающей юбке Dior. А также во время недавнего визита в Аргентину Мелания Трамп умудрилась сменить пять нарядов за один день.

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