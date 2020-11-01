В шелковой рубашке и сапогах Saint Laurent: Джаред Лето снялся для L'Officiel Hommes
Фото музыканта украсят ноябрьский номер журнала
Джаред Лето, который сыграет знаменитого художника Энди Уорхола, снялся для ноябрьского выпуска журнала L'Officiel Hommes. Певец и музыкант позировал в элегантных рубашках, классических брюках и сапогах от Saint Laurent. Несколько идеальных аутфитов от 48-летнего Лето – далее в материале.
Для практически полностью черно-белой фотосессии Джареда одели в total-YSL look. Это весьма удачное сочетания джинс, белой рубашки, черного пиджака с пуговицами и сапог на квадратных каблуках.
Также для снимков нестареющий Лето позировал в классических черных брюках и шелковой блузе.
Для более домашнего аутфита артист переоделся в базовый свитшот от VINTAGE и джинсы Gucci.
Блейзер с карманами и джинсы от FEAR OF GOD X ERMENEGILDO ZEGNA актер сочетал с белой футболкой и черно-белыми туфлями от G.H. BASS & CO.
В интервью для глянца Джаред Лето рассказал о своей любви к скалолазанию, о живых выступлениях и не вышедшей музыке. Свежий номер L'Officiel Hommes будет доступен с 15 ноября.
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