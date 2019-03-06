Цвет настроения синий: Елизавета II и Тереза Мэй пришли на прием в похожих пиджаках
Королева Великобритании устроила прием в Букингемском дворце
В Букингемском дворце королева Великобритании Елизавета II устроила прием в честь 50-летия службы своего сына принца Чарльза округу Уэльсу, Соединенному Королевству и Объединенных стран.
На торжественное мероприятие пришли члены королевской семьи: Меган Маркл и принц Гарри, супруга принца Чарльза Камилла Паркер-Боулз, дочь королевы принцесса Анна, а также Кейт Миддлтон и принц Уильям.
Также на прием пожаловала и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которая поприветствовала Елизавету II. Наряды этих дам были схожи – короткие пиджаки цвета морской волны и темные лодочки. Тереза Мэй предпочла надеть свой любимый костюм и леопардовые туфли. Образ главы правительства дополнили массивные украшения.
Королева под синий пиджак с брошкой надела белое платье с фиолетовым принтом. Аутфит королевы Великобритании завершили жемчужные украшения, черная сумочка и туфли.
Напомним, недавно королева Великобритании Елизавета II очаровала ярким нарядом, в котором прибыла в Лондон на празднование 100-летия со дня предоставления королем Георгом V префикса "Королевский" департаменту в Часовне гвардейцев.
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