В скромном сером пальто: Кейт Миддлтон почтила память погибшего президента ФК

Герцогиня Кембриджская в скромном образе возложила цветы на месте гибели президента футбольного клуба "Лестер Сити"

Кейт Миддлтон. Фото: AFP

Кейт Миддлтон, не так давно посетившая Университетский колледж в Лондоне, появилась на публике вместе с принцем Уильямом.

Герцог и герцогиня Кембриджские отправились почтить память президента футбольного клуба "Лестер Сити", погибшего месяц назад во время крушения вертолета. Они прибыли на место трагедии, расположенное вблизи стадиона "Кинг Пауэр", где встретились с волонтерами и возложили цветы.

По такому случаю Кейт надела скромное приталенное шерстяное пальто серого цвета от Catherine Walker. Которое дополнила замшевыми туфлями и черной сумочкой.

Кейт Миддлтон Фото: AFP Кейт Миддлтон Фото: AFP Кейт Миддлтон Фото: AFP Кейт Миддлтон Фото: AFP Кейт Миддлтон Фото: AFP Кейт Миддлтон Фото: AFP 1/6

Напомним, ранее принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили студию BBC, чтобы обсудить создание новой программы Kids Online Wellbeing, которая будет бороться с запугиванием детей в Интернете. Герцогиня Кембриджская надела в студию короткое платье цвета морской волны от британского бренда Emilia Wickstead, под которое подобрала черные лодочки Jimmy Choo.

Напомним, во время недавнего визита в Великобританию короля и королевы Нидерландов, в Букингемском дворце прошел торжественный банкет. По такому случаю Кейт надела длинное голубое платье с открытыми плечами и пышной юбкой от Alexander McQueen. Ее голову украшала массивная тиара, а шею – длинное колье из жемчуга драгоценных камней. Выглядела при этом герцогиня просто невероятно.