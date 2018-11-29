Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

В скромном сером пальто: Кейт Миддлтон почтила память погибшего президента ФК

Герцогиня Кембриджская в скромном образе возложила цветы на месте гибели президента футбольного клуба "Лестер Сити"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:03
Кейт Миддлтон. Фото: AFP
Кейт Миддлтон. Фото: AFP

Кейт Миддлтон, не так давно посетившая Университетский колледж в Лондоне, появилась на публике вместе с принцем Уильямом.

Герцог и герцогиня Кембриджские отправились почтить память президента футбольного клуба "Лестер Сити", погибшего месяц назад во время крушения вертолета. Они прибыли на место трагедии, расположенное вблизи стадиона "Кинг Пауэр", где встретились с волонтерами и возложили цветы.

По такому случаю Кейт надела скромное приталенное шерстяное пальто серого цвета от Catherine Walker. Которое дополнила замшевыми туфлями и черной сумочкой.

Кейт Миддлтон
Фото: AFP
Кейт Миддлтон
Фото: AFP
Кейт Миддлтон
Фото: AFP
Кейт Миддлтон
Фото: AFP
Кейт Миддлтон
Фото: AFP
Кейт Миддлтон
Фото: AFP
1/6

Напомним, ранее принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили студию BBC, чтобы обсудить создание новой программы Kids Online Wellbeing, которая будет бороться с запугиванием детей в Интернете. Герцогиня Кембриджская надела в студию короткое платье цвета морской волны от британского бренда Emilia Wickstead, под которое подобрала черные лодочки Jimmy Choo.

Напомним, во время недавнего визита в Великобританию короля и королевы Нидерландов, в Букингемском дворце прошел торжественный банкет. По такому случаю Кейт надела длинное голубое платье с открытыми плечами и пышной юбкой от Alexander McQueen. Ее голову украшала массивная тиара, а шею – длинное колье из жемчуга  драгоценных камней. Выглядела при этом герцогиня просто невероятно.  

Еще несколько материалов по теме:
Выглядит потрясающе: новый выход Кейт Миддлтон В сиреневом платье и с сумкой за 25 тысяч грн: второй выход Кейт Миддлтон после декрета В черном и с брошью в виде мака: Кейт Миддлтон на вечере памяти в Лондоне В бирюзовом платье с декольте: новый выход Кейт Миддлтон В ярком сапфировом платье: эффектный выход Кейт Миддлтон
цветы платье память Кейт миддлтон серый герцогиня кембриджская
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров