Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

В старом платье: Меган Маркл пришла на ужин в Новой Зеландии

Герцогиня Сасекская надела платье, в котором уже раньше появлялась на публике

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:46
Меган Маркл. Фото: AFP
Меган Маркл. Фото: AFP

Принц Гарри и Меган Маркл, которые продолжают свой визит в Новую Зеландию, где ранее во время поездки в гавань Виадук герцогиня появилась в светлом наряде, ближе к вечеру посетили Музей Военной славы.

По такому случаю Меган вышла в свет в уже проверенном наряде – синем ассиметричном платье от Antonio Berardi и бежевых замшевых туфлях-лодочках. Дополнили образ черный клатч и скромные украшения.

Меган Маркл
Фото: AFP
Меган Маркл
Фото: AFP
Меган Маркл
Фото: AFP
Меган Маркл
Фото: AFP
Меган Маркл
Фото: AFP
Меган Маркл
Фото: AFP
Меган Маркл
Фото: AFP
1/7

Напомним, ранее мы сообщали о том, что украинский дизайнер Евгения Франковская создаст костюм для герцогини Сассекской. Стилисты Меган Маркл уже оговаривают материал, из котрого будет пошит наряд, и мелкие детали.

Тем временем Меган и Гарри сразу по прибытии в Новую Зеландию встретились с лидером оппозиции и его женой, а также стали гостями официального приема в Доме правительства. На герцогине Сассекской в этот вечер было надето черное атласное платье с пышной юбкой и открытыми плечами. 

Еще несколько материалов по теме:
Меган Маркл вышла в свет в элегантном желтом платье-миди от Brandon Maxwell Снова в синем: Меган Маркл надела платье любимого цвета В белом платье и балетках: беременная Меган Маркл прибыла в Австралию Меган Маркл в платье от Carolina Herrera поддержала принца Гарри на турнире по поло
платье наряд синий Меган Маркл Antonio Berardi
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров