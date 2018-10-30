В старом платье: Меган Маркл пришла на ужин в Новой Зеландии

Герцогиня Сасекская надела платье, в котором уже раньше появлялась на публике

Меган Маркл. Фото: AFP

Принц Гарри и Меган Маркл, которые продолжают свой визит в Новую Зеландию, где ранее во время поездки в гавань Виадук герцогиня появилась в светлом наряде, ближе к вечеру посетили Музей Военной славы.

По такому случаю Меган вышла в свет в уже проверенном наряде – синем ассиметричном платье от Antonio Berardi и бежевых замшевых туфлях-лодочках. Дополнили образ черный клатч и скромные украшения.

Меган Маркл Фото: AFP Меган Маркл Фото: AFP Меган Маркл Фото: AFP Меган Маркл Фото: AFP Меган Маркл Фото: AFP Меган Маркл Фото: AFP Меган Маркл Фото: AFP 1/7

Напомним, ранее мы сообщали о том, что украинский дизайнер Евгения Франковская создаст костюм для герцогини Сассекской. Стилисты Меган Маркл уже оговаривают материал, из котрого будет пошит наряд, и мелкие детали.

Тем временем Меган и Гарри сразу по прибытии в Новую Зеландию встретились с лидером оппозиции и его женой, а также стали гостями официального приема в Доме правительства. На герцогине Сассекской в этот вечер было надето черное атласное платье с пышной юбкой и открытыми плечами.