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В стильном платье и с мужем: Эми Адамс на вечеринке в Беверли-Хиллз

Актриса также посетила церемонию премии Гильдии кинопродюсеров

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:10
Эми Адамс Фото: Getty
Эми Адамс
Фото: Getty

Эми Адамс, расследовавшая в одном из своих последних сериалов убийства девочек, появилась на очередном мероприятии, где чествовали актеров.

Как мы уже сообщали ранее, накануне в Беверли-Хиллз состоялась церемония премии Гильдии кинопродюсеров (Producers Guild Awards). В нынешнем году она прошла юбилейный, 30-й раз, собрав множество звезд, среди которых можно отметить Роберта Дауни-Младшего, Кейт Бекинсэйл, Брэдли Купера, Бена Стиллера и других.

Эми Адамс. Фото: AFP

Эми Адамс по такому случаю примерила длинное черное платье с одним рукавом и оголенным плечом, которое также украшал эффектный длинный шлейф. Волосы актрисы были распущены и зачесаны назад. А дополняли образ крупные серьги и кольца.

Эми Адамс. Фото: AFP

К слову, на красную дорожку Эми сопровождал ее муж, актер и художник Даррен Ле Галло.

Напомним, на этом же вечере была замечена и Эмма Стоун, надевшая длинное светло-желтое платье в пол, которое на шее эффектно обрамляли золотистые перья. 

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Источник: Сегодня
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