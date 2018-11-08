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В строгом комбинезоне и дорогих браслетах: эффектный выход королевы Летиции

Королева Испании посетила с мужем очередное мероприятие

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:22
Королева Летиция. Фото: Getty
Королева Летиция. Фото: Getty

Королева Летиция, не так давно поразившая всех своим темно-синим коктейльным платьем, которое надела в Париже, снова появилась на публике в красивом наряде.

Как сообщается, король и королева Испании стали почетными гостями церемонии вручения премии Noche De la Economia Valenciana, прошедшей в Валенсии.

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Королева Летиция
Фото: Getty

По такому случаю Летиция надела элегантный черный комбинезон, который очень эффектно подчеркнул ее фигуру. Дополнили образ черные туфли на высоком каблуке, серьги и массивные браслеты с белыми камнями.

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Королева Летиция
Фото: Getty

Не так давно король и королева посетили торжественное событие, приуроченное к 20-летию газеты La Razon. По случаю чего Летиция надела черную кофту, черные замшевые сапоги на высоком каблуке и блестящую плиссированную юбку. На плечи королева набросила черное пальто, а в руках держала клатч в тон.

Ранее королева стала почетной гостьей выставки, посвященной Всемирному дню продовольствия. По такому случаю она надела платье с длинными рукавами и юбкой ниже колена темного красного цвета. Под которое подобрала лодочки молочного оттенка.

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Источник: "Сегодня"
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