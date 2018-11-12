В свитере с Микки Маусом от Intimissimi: простой образ Ирины Шейк

Модель не всегда надевает сексуальные мини

Ирина Шейк. Фото: instagram/irinashayk

Ирина Шейк, не так давно посетившая вечеринку в Букингемском дворце в честь юбилея принца Чарльза в роскошном белом платье, теперь предстала перед своими фанатами в новом образе.

На своей странице в Instagram модель выложила снимок, на котором изображена сидящей на природе в черных лосинах, сером уютном свитере с Микки Маусом на груди от бренда Intimissimi и босиком.

Ирина Шейк Фото: instagram/irinashayk

Напомним, не так давно Ирина Шейк и Бредли Купер были замечены на улице Нью-Йорка во время прогулки с дочерью. Папарацци встретили звезд, когда те не спеша гуляли с малышкой Леей. Отец катил ее, хохочущую, на детском велосипеде. А мама шла рядом.

Ранее в сером коротком платье в красно-черный цветок от бренда The Kooples Ирина пришла на презентацию новой книги Анны Делло Руссо, состоявшейся в Нью-Йорке. В дополнение к образу модель надела красные бархатные босоножки на платформе и добавила клатч в тон.



