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В свитере с Микки Маусом от Intimissimi: простой образ Ирины Шейк

Модель не всегда надевает сексуальные мини

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:40
Ирина Шейк. Фото: instagram/irinashayk
Ирина Шейк. Фото: instagram/irinashayk

Ирина Шейк, не так давно посетившая вечеринку в Букингемском дворце в честь юбилея принца Чарльза в роскошном белом платье, теперь предстала перед своими фанатами в новом образе.

На своей странице в Instagram модель выложила снимок, на котором изображена сидящей на природе в черных лосинах, сером уютном свитере с Микки Маусом на груди от бренда Intimissimi и босиком.

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Ирина Шейк
Фото: instagram/irinashayk

Напомним, не так давно Ирина Шейк и Бредли Купер были замечены на улице Нью-Йорка во время прогулки с дочерью. Папарацци встретили звезд, когда те не спеша гуляли с малышкой Леей. Отец катил ее, хохочущую, на детском велосипеде. А мама шла рядом.

Ранее в сером коротком платье в красно-черный цветок от бренда The Kooples Ирина пришла на презентацию новой книги Анны Делло Руссо, состоявшейся в Нью-Йорке. В дополнение к образу модель надела красные бархатные босоножки на платформе и добавила клатч в тон.


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модель Ирина Шейк серый свитер Intimissimi
Источник: "Сегодня"
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